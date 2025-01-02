شهدت سوق الأسهم السعودية «تداول»، أداءً إيجابياً بنهاية تعاملات جلسة أمس، لتستهل تعاملات العام بالمنطقة الخضراء، لتسجل ارتفاعها الرابع على التوالي، في ظل صعود 3 قطاعات رئيسية.وأغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع نسبته 0.34% رابحاً 40.81 نقطة، وصل بها إلى مستوى 12.077.31 نقطة.وتراجعت قيم التداول إلى 3.32 مليار ريال، مقارنة بـ5.76 مليار ريال، كما هبطت كمية التداول إلى 240.077 مليون سهم مقابل 335.18 مليون سهم بالجلسة السابقة.وجاءت مكاسب المؤشر العام في ظل صعود قطاع الاتصالات بنحو 1.14%، كما ارتفع قطاع البنوك بواقع 0.51%، كما ارتفع قطاع المواد الأساسية 0.09%.وارتفع أداء 152 سهماً، تصدرها سهم شركة سلامة بنسبة 9.54%، ثم الوطنية بـ6.04%، وأسيج بنحو 5.65%.في حين تراجع أداء 71 سهماً، تصدرها سهم النايفات بنسبة 3.75%، والرياض ريت 2.79%، والبابطين 2.31%.وكان سهم الباحة الأنشط من ناحية الكميات بنحو 103.42 مليون سهم، فيما كان الراجحي الأنشط من حيث القيمة بنحو 245.60 مليون ريال.وفي ما يخص أداء السوق الموازية، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعاً بنسبة 1.53%، بما يعادل 481.86 نقطة، انخفضت به إلى مستوى 30.993.86 نقطة.