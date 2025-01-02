علمت «عكاظ»، أن منصة «أبشر أعمال» استحدثت رسوماً على 7 خدمات تقدم للمنشآت.ووفقاً للرسوم المستحدثة الخاصة بالمنصة، ستصبح رسوم «إصدار الإقامة» 51.75 ريال، فيما رسوم «طلب تقرير عن مكفول» 28.75 ريال، أما رسوم «تحديث معلومات جواز للمقيمين» فأصبحت 69 ريالاً.وأظهر التقرير، أن رسوم «تمديد تأشيرة الخروج والعودة» بلغت 103.5 ريال، ورسوم «تجديد الإقامة» بلغت 51.75 ريال، أما رسوم «خرج ولم يعد» فبلغت 70 ريالاً.وكشفت منصة «أبشر أعمال»، عبر حسابها في «إكس»، أن الرسوم المقدمة تعد مقابل خدمة مقدمة بمقال مالي حالياً، وتعتبر من الخدمات ذات القيمة المضافة، وتعد من أجور تنفيذ الخدمة من أبشر أعمال، وليست من الباقة السنوية التي يشترك بها صاحب العمل.يذكر، أن منصة «أبشر» قامت بالعديد من المستجدات خلال الفترة الماضية، إذ أطلقت منصة «أبشر أفراد» خدمة حديثة، تمكّن الأفراد المستضيفين من تقديم بلاغات تغيّب من خلال المنصة بشكل إلكتروني ضد القادمين إلى المملكة بتأشيرة «زائر»، واشترطت توفير 5 شروط لتقديم البلاغ، ممثلة في التالي: «أن تكون تأشيرة المتغيّب تأشيرة زيارة مصنفة (شخصية، أو عائلية)، ضرورة تقديم البلاغ بعد 7 أيام من تاريخ انتهاء تأشيرة الزيارة، عدم إمكانية تقديم البلاغ بعد اليوم 14 من انتهاء التأشيرة، وأن تكون حالة تأشيرة الزيارة منتهية، ويكون البلاغ لمرة واحدة فقط لكل زائر، وعدم إمكانية إلغاء البلاغ بعد رفعه».