أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، أمس، نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2024.وأوضحت نتائج النشرة ارتفاعاً في معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 36.2%، كما ارتفع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليبلغ 31.3%، وأفادت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سنّ الشباب (15-24 سنة) ارتفاع معدل مشاركتهن في القوى العاملة بمقدار 1.0 نقطة مئوية، إذ بلغ 18.0%، كما ارتفع معدل المشتغلات إلى السكان في الربع الثالث من عام 2024م بمقدار 0.6 نقطة مئوية، إذ بلغ 13.6%.ووفقاً لنتائج النشرة، فقد بلغ معدل البطالة للسعوديين في الربع الثالث من عام 2024م، 7.8% بارتفاع قدره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، وبانخفاض سنوي قدره 1.0 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2023م.وأفادت نتائج النشرة أن معدل المشاركة في القوى العاملة (للسعوديين وغير السعوديين) 66.6%، مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2024م، كما ارتفع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة في الربع الثالث لعام 2024م بمقدار 0.7 نقطة مئوية، إذ بلغ 51.5%، مسجلاً ارتفاعاً سنويّاً بمقدار 0.7 نقطة مئوية، بينما سجل معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان ارتفاعاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية، إذ بلغ 47.4%، مسجلاً ارتفاعاً سنويّاً بمقدار 1.1 نقطة مئوية.وشهدت النتائج المتعلقة بالشباب السعوديين الذكور ارتفاع معدل مشاركتهم في القوى العاملة بمقدار 1.1 نقطة مئوية ليصل إلى 34.6%.وفيما يتعلق بالذكور السعوديين، فقد ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 66.9%، وارتفع معدل المشتغلين إلى السكان ليصل إلى 63.7%، في حين كشفت نتائج النشرة للسكان السعوديين (الذكور والإناث) في سن العمل الأساسي (25 و54عاماً) ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.7 نقطة مئوية، إذ بلغ 69.4%، كما ارتفع معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.3 نقطة مئوية، إذ بلغ 64.8%.يذكر أن المتعطلين السعوديين يستخدمون مجموعة متنوعة ومتعددة من أساليب البحث النشط عن عمل، وذلك بمتوسط 5.0 أساليب نشطة لكل باحث عن عمل، إذ كان أسلوب سؤال الأصدقاء أو الأقارب عن فرص التوظيف أكثر أساليب البحث عن عمل استخداماً وذلك بنسبة 87.7%، يليه أسلوب التقدم إلى أصحاب العمل مباشرةً بنسبة 75.0%، في حين شكل استخدام المنصة الوطنية الموحَّدة للتوظيف (جدَارات) نسبة 71.2%.