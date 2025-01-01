سجلت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية العامة المحلية والأجنبية في السوق المالية السعودية نمواً سنوياً بـ37%، بزيادة تُقارب الـ43 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2024م، لتبلغ 160.09 مليار ريال، مقارنة بـ117.12 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من عام 2023م؛ وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الربعية لهيئة السوق المالية 2024م.وبحسب بيانات النشرة، حققت قيمة الأصول نمواً ربعياً بنسبة 10.4% بزيادة تُقدر بـ15.12 مليار ريال، مقارنة بـ144.97 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.وبلغت أعداد المشتركين 1570452 مشتركاً، محققةً نمواً سنوياً بـ51%، بزيادة تقارب الـ528 ألف مشترك، مقارنة بـ1042484 مشتركاً بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.وجاء هذا النمو بدعم من الارتفاع الحاصل في الأصول المحلية الاستثمارية، التي حققت نمواً سنوياً بنسبة 42%، بزيادة تُقدر بـ39.6 مليار ريال، ليبلغ إجماليها نحو 134.43 مليار ريال، لتُمثل ما نسبته 84% من الإجمالي العام لقيمة الأصول.في حين، سجلت قيمة الأصول الأجنبية الاستثمارية نمواً سنوياً بنسبة 15.1%، بزيادة تجاوزت الـ3 مليارات ريال، لتبلغ 25.66 مليار ريال، التي تُمثل ما نسبته 16% من الإجمالي العام لقيمة الأصول.ونمت أعداد الصناديق الاستثمارية العامة على أساس سنوي بنسبة 10%، بزيادة 27 صندوقاً استثمارياً ليبلغ إجماليها 310 صناديق.وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية العامة حسب نوع الاستثمار على 14 نوعاً استثمارياً جاء أعلاها من حيث القيمة أصول (أسواق النقد) بقيمة 44.87 مليار ريال بنسبة مثلت 28% من إجمالي الأصول. وجاءت ثانياً أصول (الأسهم) بـ34.77 مليار ريال، بنسبة مثلت 27.3% من إجمالي الأصول، وحلت ثالثاً أصول صناديق (الاستثمار العقاري المتداولة) بقيمة 29.26 مليار ريال، بنسبة مثلت 18.3% من إجمالي الأصول، ورابعاً أصول صناديق (أدوات الدين) بقيمة 22.24 مليار ريال، بنسبة مثلت 14% من إجمالي الأصول.