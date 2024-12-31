أطلقت State Street Global Advisors صندوقاً متداولاً ETF في الأسواق الأوروبية يتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى السندات والصكوك الحكومية السعودية، لأول مرة.ويستثمر الصندوق SPDR JPMorgan Arabia Aggregate Bond Ucits ETF بالديون الحكومية وشبه الحكومية المقومة بالدولار وبالريال السعودي بما في ذلك السندات والصكوك.وقد تم تسجيل الصندوق في معظم أنحاء أوروبا وقابل للتداول في بورصتي فرانكفورت ولندن.ويتبع الصندوق أداء مؤشر «جي بي مورغان» للسندات السعودية J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index، والذي يتضمن السندات المقوّمة بالدولار ذات الفائدة الثابتة والمتغيرة، والسندات ذات الكوبون الصفري، وسندات رأس المال الاسترداد، بالإضافة إلى السندات التي تحتوي على ميزات قابلة للاستدعاء أو قابلة للبيع أو قابلة للتحويل، بالإضافة إلى ذلك، فإن الصكوك الحكومية المقوّمة بالريال السعودي والتي صدرت بعد 1 يناير 2023 مؤهلة للإدراج في المؤشر.ويجب أن تكون السندات عند وقت إدراجها في المؤشر ذات فترة استحقاق متبقية لا تقل عن 2.5 سنة.وبحسب بورصة «فرانكفورت»، ينتمي الصندوق إلى فئة العوائد المتراكمة، مما يعني أن الدخل الناتج عن الاستثمارات يتم إعادة استثماره بدلاً من توزيعه.ووفق بيان «ستيت ستريت غلوبال أدفيزرز»، فإن تكلفة استثمار 10 آلاف دولار في الصندوق لمدة سنة تصل إلى 77 دولاراً، وتبلغ 258 دولاراً خلال فترة 3 سنوات، وهي فترة الاحتفاظ التي يوصي الصندوق بها، ولا يحتسب الصندوق رسوماً على الدخول والخروج، لكنه يحتسب 0.37% رسوماً سنوية للإدارة والتشغيل، و0.4% رسوم معاملات البيع والشراء.