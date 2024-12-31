قفز مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو»، أمس، 460.61 نقطة ليقفل عند مستوى 31513.42 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 54 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، أمس، مرتفعًا 108.17 نقطة ليقفل عند مستوى 12000.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 392 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 172 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية، وصدق، وولاء، ومسك، وسينومي ريتيل الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الخليج للتدريب، وسيسكو القابضة، ورعاية، وعلم، والتعمير الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ راوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.26%.وكانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، والإعادة السعودية، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.