أعلنت مجموعة لولو العالمية، إحدى العلامات التجارية الرائدة عالميًا في قطاع التجزئة، عن افتتاح أول متجر لها في مكة المكرمة، بالقرب من المسجد الحرام، في شارع إبراهيم الخليل بجبل عمر. ويعد هذا الافتتاح حدثًا بارزًا في مسيرة المجموعة، إذ يمثل الفرع رقم 250 عالميًا، مما يعكس نموها المستمر وتوسعها في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

خدمة الحجاج والمعتمرين والمجتمع المحلي

افتتاح رسمي بحضور شخصيات بارزة

يتمتع المتجر الجديد بموقع استراتيجي يهدف إلى تلبية احتياجات السكان المحليين والملايين من الحجاج والمعتمرين الذين يزورون مكة المكرمة سنويًا. يقدم المتجر خدمات متميزة تشمل مستلزمات الحجاج والمواد الغذائية الطازجة، بالإضافة إلى منتجات متنوعة مصممة خصيصًا لتسهيل تجربة الحجاج أثناء رحلتهم الروحانية.حضر مراسم الافتتاح الأستاذ زاهر عبدالمجيد خان، مدير التأجير في شركة جبل عمر للتطوير، والأستاذ سامر صبرا، رئيس قطاع إدارة الأصول في شركة جبل عمر للتطوير. كما شارك السيد أشرف علي م. أ. المدير التنفيذي في مجموعة لولو العالمية، والسيد شهيم محمد، المدير الإقليمي لمجموعة لولو السعودية للأسواق الكبرى، والسيد رفيق محمد علي، المدير الإقليمي لأسواق لولو بالمنطقة الغربية.

تصريح المسؤول

وفي كلمته خلال الحفل، قال السيد أشرف علي: «نحن فخورون بافتتاح متجرنا الجديد في مكة المكرمة، ونلتزم بتقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة تلبي احتياجات الحجاج والمجتمع المحلي. هذا الفرع يعكس التزامنا بدعم احتياجات المجتمع المتزايدة، خصوصًا للمسافرين إلى هذه المدينة المقدسة. يسعدنا المساهمة في جعل زيارتهم أكثر راحة من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات المصممة خصيصًا لتلبية متطلباتهم. يمثل هذا الافتتاح محطة هامة في استراتيجيتنا التوسعية طويلة الأمد في المملكة».

خدمات مبتكرة على مدار الساعة

سوبرماركت إكسبرس لتلبية الاحتياجات اليومية.

قسم الأغذية الطازجة.

لولو كونكت للإلكترونيات وملحقات الهواتف.

متجر أزياء يعرض تشكيلة واسعة من الملابس.

خطط توسعية طموحة

إنجاز عالمي

يأتي هذا الافتتاح ضمن خطة توسعية طموحة تشمل افتتاح المزيد من الفروع في مكة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى 100 فرع جديد في مختلف مناطق المملكة خلال السنوات الثلاث المقبلة.مع افتتاح الفرع رقم 250، تؤكد مجموعة لولو العالمية التزامها بتقديم أعلى معايير الجودة والخدمات، مما يسهم في تحسين تجربة التسوق للمجتمع المحلي والحجاج والمعتمرين.