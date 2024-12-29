أعلنت الحكومة الصينية، أمس، أن البلاد ستخفّض الرسوم الجمركية على واردات الإيثان وبعض المواد الخام المعاد تدويرها من النحاس والألومنيوم اعتباراً من العام القادم.وأعلنت وزارة المالية الصينية تعديلات على بعض فئات الرسوم الجمركية المختلفة، اعتباراً من أول يناير 2025؛ بهدف زيادة واردات المنتجات عالية الجودة وتوسيع الطلب المحلي وتعزيز الانفتاح رفيع المستوى.وأشارت الوزارة إلى أن الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات التي تقل عن معدلات الدولة الأولى بالرعاية ستطبق على 935 سلعة.وسيتم خفض الرسوم الجمركية على الإيثان وبعض المواد الخام المعاد تدويرها من النحاس والألومنيوم؛ لتعزيز التنمية الصديقة للبيئة والمنخفضة الكربون.يذكر أن الصين رفعت الرسوم الجمركية على واردات بعض السلع، مثل الدبس والمساحيق المخلوطة مسبقاً المحتوية على السكر، بينما ستخفض الرسوم على سلع مثل بوليمرات الأوليفين الحلقي وبوليمرات كحول الإيثلين والفينيل وناقلات الحركة الأوتوماتيكية للمركبات ذات الأغراض الخاصة، مثل سيارات الإطفاء ومركبات الإصلاح.