زادت أسعار النفط بما يزيد على 1% عند التسوية في آخر جلسة لها. وحققت مكاسب أسبوعية، وسط تداولات ضعيفة قبل نهاية العام مدعومة بتراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتاً أو 1.2% إلى 74.17 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتاً أو 1.4% إلى 70.60 دولار.وأوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر الجاري، مع ارتفاع استهلاك المصافي وزيادة الطلب على الوقود في موسم العطلات.وأشار محللون إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين قدرت بيانات معهد البترول الأمريكي، الصادرة في وقت سابق من الأسبوع، انخفاضاً قدره 3.2 مليون برميل، وفقاً لمصادر في السوق.وزاد التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي الصيني والطلب على النفط، بعد أن رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الصيني في عامي 2024 و2025.