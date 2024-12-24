ارتفعت أسعار النفط، أمس، إلى جانب أصول أخرى عالية المخاطر بعد أن أظهرت بيانات أمريكية تباطؤ التضخم؛ ما أنعش الآمال في مزيد من تيسير السياسات النقدية العام القادم، بما يدعم النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً أو 0.4% إلى 73.20 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 31 سنتاً أو 0.5% إلى 69.77 دولار للبرميل.وانخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 2% الأسبوع الماضي؛ بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، بعد أن أشار البنك المركزي الأمريكي إلى توخي الحذر بشأن المزيد من التيسير في السياسة النقدية.وتراجعت المخاوف بشأن الإمدادات الأوروبية بعد تقارير عن إعادة تشغيل خط أنابيب دروجبا، الذي ينقل النفط من روسيا وقازاخستان إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وألمانيا، بعد توقفه الخميس الماضي؛ بسبب مشكلات فنية في محطة ضخ روسية. وقبل التوقف، كان خط الأنابيب ينقل 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام.وفي الولايات المتحدة، ارتفع عدد منصات التنقيب العاملة بمقدار منصة واحدة إلى 483 الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي، وفقاً لبيانات «بيكر هيوز».