تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في التعاملات الصباحية إلى مستوى قياسي جديد، إذ تجاوز 51 جنيهاً للدولار في عدد من البنوك المصرية.وبلغ أعلى سعر صرف للدولار 50.95 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع، لدى بنك أبوظبي الإسلامي، وفي بنك فيصل سجل 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع، وكان السعر مماثلاً في بنك الشركة المصرفية «SAIB».ووصل سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي 50.87 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.ووفق الإحصاء الذي أعدته «العربية Business»، فقد بلغ سعر صرف الدولار في 17 بنكاً مستوى 51 جنيهاً، وجاء أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 50.97 جنيه للشراء، مقابل 51.06 جنيه للبيع.ولدى البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 50.86 جنيه للشراء، مقابل 50.99 جنيه للبيع. وفي بنوك البنك الأهلي المصري، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي عند مستوى 50.94 جنيه للشراء، و51.04 جنيه للبيع. وفي بنك مصر سجل 50.92 جنيه للشراء، و51.02 جنيه للبيع.وبلغ متوسط سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المصري نحو 53.04 جنيه للشراء، مقابل 53.19 جنيه للبيع. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ متوسط سعر صرف اليورو نحو 52.60 جنيه للشراء، مقابل 53.23 جنيه للبيع.وتوفر الحكومة العملات الصعبة لاستيراد السلع، وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي المصري والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية.وأشاد مدبولي خلال اجتماع أمس، مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ووزير المالية أحمد كجوك، باستمرار التنسيق بين مسؤولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.ولفت إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.