انطلقت، أمس، أعمال منتدى المدينة المنورة للاستثمار، الذي تنظمه غرفة المنطقة، تحت شعار «استثمر في المدينة» بمقرها الرئيسي على مدار يومين.ويتضمن المنتدى برامج وفعاليات عدة، و4 جلسات حوارية متخصصة في عددٍ من المحاور، تسلط الضوء على الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية، بحجم استثمارات تتجاوز 57 مليار ريال لأكثر من 10 قطاعات مستهدفة.ويستعرض المنتدى أبرز المنجزات والمشاريع التنموية والاستثمارية في منطقة المدينة المنورة، وأهم القطاعات الاستثمارية الواعدة، والمزايا النسبية والتنافسية للمنطقة ودورها في دعم الاستثمار، ومحاور عدة تهتم بتطوير وتنمية أنشطة الضيافة والخدمات اللوجستية، والقطاع الزراعي والقطاع العقاري في منطقة المدينة المنورة.ويهدف المنتدى إلى معرفة الفرص الاستثمارية بالمنطقة، وخلق شراكات استثمارية، واستقطاب الاستثمارات، وعرض الحلول والبرامج التمويلية للمستثمرين، والتعريف بخدمات قطاع الأعمال بالمنطقة للمشاريع التنموية الكبرى.ويستهدف المنتدى فئات عدة، أهمها المستثمرون داخل المملكة وخارجها، والجهات الحكومية، والجهات التنموية الكبرى، والقطاع الخاص، والجهات الاستثمارية والمؤسسات المالية، والشركات الاستشارية وبيوت الخبرة.