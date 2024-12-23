ارتفعت حيازة السعودية لسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 18.48% بنهاية أكتوبر 2024 على أساس سنوي، بزيادة تعادل 21.7 مليار دولار عن قيمتها بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي.وبلغت حيازة المملكة بالسندات، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية، 139.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.وكانت حيازة المملكة بسندات الخزانة الأمريكية تبلغ 117.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر من عام 2023.وعلى أساس شهري، انخفضت حيازة السعودية بسندات الخزانة الأمريكية بما يعادل 4.7 مليار دولار، لتتراجع لأدنى مستوياتها في 5 أشهر، منذ أن بلغت 136.3 مليار دولار في مايو من عام 2024، حيث كانت تبلغ 143.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024؛ لتتراجع بنسبة 3.26%.وكانت اليابان قد تصدرت قائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية أكتوبر 2024، بإجمالي 1102.7 مليار دولار (1.102 تريليون دولار)، تليها الصين باستثمارات تبلغ 760.1 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ 746 مليار دولار.وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ارتفعت القيمة الإجمالية لإصدارات السندات بنسبة 14.84% بنهاية أكتوبر 2024 على أساس سنوي، وبنحو 0.89% على أساس شهري.وبلغت قيمة إصدارات سندات الخزانة الأمريكية 8595.5 مليار دولار (8.59 تريليون دولار) بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 7477.7 مليار دولار (7.48 تريليون دولار) في نهاية الشهر ذاته من عام 2023، علماً بأنها كانت تبلغ 8672.7 مليار دولار (8.67 تريليون دولار) في نهاية سبتمبر 2024.