أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 16.4 مليار ريال خلال الربع الثالث 2024، منخفضة بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.واستحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 59% من إجمالي الواردات السعودية، بقيمة 9.7 مليار ريال، منخفضة بنسبة قدرها 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وجاءت البحرين في المركز الثاني بنحو 2.9 مليار ريال خلال الفترة، ثم عمان ثالثاً ﺑ2.5 مليار ريال.