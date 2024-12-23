أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 16.4 مليار ريال خلال الربع الثالث 2024، منخفضة بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
واستحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 59% من إجمالي الواردات السعودية، بقيمة 9.7 مليار ريال، منخفضة بنسبة قدرها 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وجاءت البحرين في المركز الثاني بنحو 2.9 مليار ريال خلال الفترة، ثم عمان ثالثاً ﺑ2.5 مليار ريال.
واستحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 59% من إجمالي الواردات السعودية، بقيمة 9.7 مليار ريال، منخفضة بنسبة قدرها 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وجاءت البحرين في المركز الثاني بنحو 2.9 مليار ريال خلال الفترة، ثم عمان ثالثاً ﺑ2.5 مليار ريال.