انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي أمس 43.07 نقطة، ليصل عند مستوى 11,849.37 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 171 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 137 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الفخارية، وسهل، وطيبة، والكابلات السعودية، ومجموعة إم بي سي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات كابلات الرياض، وشاكر، وسليمان الحبيب، والمواساة، والبحر الأحمر الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و6.30%.فيما كانت أسهم شركات أنعام القابضة، وشمس، وأرامكو السعودية، ومجموعة فتيحي، ومجموعة صافولا هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ومجموعة صافولا، والراجحي، وسابك، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو»، أمس، منخفضًا 205.92 نقطة، ليصل عند مستوى 31,238.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 59 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.