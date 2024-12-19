كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن القطاع الصناعي في المملكة ينمو بوتيرة ممتازة، خصوصاً النمو الكبير في قطاع الصادرات، متوقعاً استمرار نمو القطاع خلال عام 2025.وأوضح الخريف، في تصريح لقناة CNBC عربية، على هامش زيارته إلى العاصمة المصرية القاهرة، أن صادرات السعودية نمت بنسبة 18% في 2024 وإعادة التصدير بنسبة 23%، مشيراً إلى أن التشريعات الجديدة التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة بدأت تجني ثمارها، مما يتيح للمملكة مواصلة تحقيق نمو قوي في صادراتها.من ناحية أخرى، أشار الخريف إلى أن العمل مستمر بين مصر والسعودية منذ سنتين على عدد من المبادرات، من أهمها التكامل الصناعي بين البلدين، موضحاً أن العمل المشترك خلال تلك الفترة ساهم في تجاوز الكثير من العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، مما جعل مصر اليوم جاذبة للاستثمار أكثر من السابق.وبين، أنه يمكن العمل المشترك بين الدولتين على عدد كبير من القطاعات التي استهدفتها الإستراتيجية الصناعية، ويتم العمل على عدد من المسارات منها الصناعات الدوائية، والسيارات، والتعدين والمعادن، والكيميائيات، والأسمدة.