أظهرت بيانات، تم تعديلها، نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أمس (الأربعاء)، أن معدل التضخم في منطقة اليورو زاد بوتيرة أبطأ قليلاً من التقديرات الأولية، في نوفمبر الماضي.وزاد مؤشر أسعار المستهلك الموحد بنسبة 2.2%، على أساس سنوي في نوفمبر، في أعقاب زيادة بنسبة 2%، في شهر أكتوبر، وتم تعديل المعدل نزولاً من 2.3%.واستقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة والكحول والتبغ عند 2.7%. ويتوافق هذا المعدل مع التقديرات الأولية.وكان البنك المركزي الأوروبي قد قلص، في وقت سابق من هذا الشهر، أسعار الفائدة المرجعية، بمقدار ربع نقطة مئوية، مشيراً إلى أن عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح، رغم استمرار المخاوف بشأن النمو، كما تم خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 3%.