تسارع نمو الأجور في بريطانيا لأول مرة منذ أكثر من عام في الربع الثالث من العام الحالي 2024، مما قلّص رهانات المستثمرين بقيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم.وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع نمو الأجور باستثناء المكافآت إلى 5.2%، فيما كان المحللون قد توقعوا نمواً بـ5%، علماً أن هذا التسارع يعد الأول منذ أغسطس 2023.يأتي ذلك فيما تراجعت الوظائف الشاغرة في المملكة المتحدة بأكبر وتيرة في أربع سنوات خلال نوفمبر الماضي، في أول رد فعل على قرار الزيادات الضريبية في الميزانية الأولى لحزب العمال.وسجلت الوظائف الشاغرة في بريطانيا أكبر انخفاض منذ أغسطس 2020، مدفوعة بانخفاض الوظائف الدائمة، وفقاً لتقرير من اتحاد التوظيف البريطاني و«KPMG»، إضافة إلى ذلك أشارت البيانات أيضاً إلى أن نمو الأجور سجل أضعف مستوياته منذ عام 2021.