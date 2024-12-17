حقق البنك السعودي الأول، أحد البنوك الرائدة على مستوى المنطقة، إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل إنجازاته، إذ توج للعام الثاني على التوالي بجائزة «الابتكار المؤسسي»، وذلك عن مبادرته «أبدعت مع الأول» خلال حفل توزيع جوائز كورس، الذي أقيم في دبي يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2024.

وقد تمكن البنك من التفوق على أكثر من 700 مؤسسة متقدمة للجائزة، مما يعكس التزامه المستمر ببناء وتنفيذ استراتيجيات قيادية تتماشى مع تطلعاته للمستقبل، حيث تهدف مبادرته إلى تكريم المشاريع المبتكرة والفريق المشغل لها في البنك. هذه الجائزة هي اعتراف بجهود «الأول» المستمرة، التي تسهم في تطوير القطاع المالي. يأتي هذا في إطار رؤية السعودية 2030 التي تعد خارطة طريق استراتيجية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.

وتعليقًا على هذه المناسبة، صرح سعيد عسيري الرئيس التنفيذي لشؤون مصرفية الابتكار لدى الأول: «إن حصولنا على هذه الجائزة يوضح مدى امتثالنا وحرصنا بتعزيز الابتكار وتطويره، وذلك كمحور رئيسي في استراتيجية البنك، كما يؤكد على أهمية الاستثمارات التي نقوم بها في مجالات البحث والتطوير، وتطبيق أحدث التقنيات لدفع عجلة الابتكار المالي؛ لأننا نؤمن بأنه يشكل القوة الدافعة للتقدم والنجاح، وسنستمر في توجيه جهودنا نحو تقديم حلول مالية أكثر تقدماً وفاعلية لعملائنا».

تُعد هذه الجائزة تأكيداً على مكانة «الأول» كبنك رائد، حيث يمضي قدماً نحو تحقيق رؤيته تحت شعار «نأتي بعالم من الحلول المالية لمملكة طموحة». إذ يسعى باستمرار نحو تقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائه، وذلك بناءً على الخدمات المبتكرة والفعالة، والوصول العالمي الواسع، والفهم العميق للسوق لديه.