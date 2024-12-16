تستضيف جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، غدا (الثلاثاء)، في تمام الساعة العاشرة صباحا بكلية الآداب شطر الطلاب بقاعة الندوات؛ الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الأستاذ الدكتور عبدالله صالح الوشمي، في لقاء يسلط الضوء على مسارات العمل في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وأهداف ورؤية مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وكذلك النتائج المتحققة من المجمع خدمة للغة العربية، وتأصيلها في المجتمعات، وتحقيق رؤية المملكة بتعزيز البحث والنشر في اللغة العربية. وتمكين مرجعية المجمع العالمية من خلال بناء السياسات والمعايير اللغوية وتطويرها. تحقيق المرجعية العالمية في المدونات اللغوية والمعاجم العربية.

يذكر أن تأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية جاء للمساهمة في تعزيز دور اللغة العربية إقليميًّا وعالميًّا، وإبراز قيمتها المعبّرة عن العمق اللغوي للثقافة العربية والإسلامية؛ وليكون مرجعية علمية على المستوى الوطني في اللغة العربية وعلومها، وليسهم إسهامًا مباشرًا في تحقيق أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد أهم برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.