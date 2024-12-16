أصدرت دنتسو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، رؤى جديدة من دراستها «استكشاف عملة الانتباه في السعودية»، والتي تبرز الدور القوي لسناب شات في جذب انتباه الجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تم تنفيذ الدراسة بالتعاون مع لومن للأبحاث، وتسلط الضوء على مزايا تنسيق شكل الإعلانات ذات الشاشة الكاملة في سناب شات، مؤكدة كيف يمكن للعلامات التجارية الاستفادة من ميزاته الفريدة لتعزيز التفاعلات الحقيقية والمؤثرة مع المستهلكين في السعودية.

يُعتبر سناب شات شائعًا بشكل استثنائي في السعودية، إذ يصل أكثر من 90% من المستخدمين الذين تراوح أعمارهم بين 13 و34 عامًا، ويفتخر بالوصول شهريًا لأكثر من 25 مليون مستخدم. في المتوسط، يفتح المستخدمون السعوديون التطبيق أكثر من 50 مرة في اليوم، مما يبرز دوره الأساسي في الحياة اليومية.

النتائج الرئيسية لأداء سناب شات في جذب الانتباه في دراسة دنتسو:

1. احتفاظ استثنائي للانتباه: أظهر سناب شات أداءً استثنائيًا في الاحتفاظ بانتباه المستخدمين لفترات طويلة، مما يجعله منصة مثالية للعلامات التجارية، خصوصًا في سرد القصص المؤثرة والطويلة.

2. الظهور المبكر للعلامة التجارية يعزز تذكر المستخدمين لها: الإعلانات على سناب شات التي دمجت عناصر العلامة التجارية في وقت مبكر أظهرت معدلات تذكر أعلى بشكل ملحوظ، مما يدل على أن البيئة الإعلانية الغامرة وغير المنقطعة لسناب شات تدعم تذكر العلامة التجارية بشكل فعال.

3. تعزيز اختيار العلامة التجارية بشكل قوي: أدت الإعلانات على سناب شات إلى زيادة ملحوظة في اختيار العلامة التجارية بفضل التأثير القوي لرؤية الشاشة الكاملة الذي يميز سناب شات.

4. إعلانات الفيديو بين الصفحات (Interstitial Video Ads): ساهمت ميزة قابلية تخطي إعلانات سناب شات بعد 6 ثوانٍ فقط في تعزيز مقاييس الانتباه، مما يوحي بأن المعلنين والمسوقين يمكنهم استخدام سناب شات بثقة في الحملات التي تركز على الانتباه والتي تؤدي إلى تفاعلات ذات مغزى مع العلامات التجارية.

5. تسليط الضوء على نجاح العلامات التجارية: كرافت هاينز وجنرال موتورز قدمتا الدراسة رؤى مثيرة حول كيفية استفادة علامات تجارية معينة من بيئة الإعلانات الفريدة في سناب شات لتحقيق نتائج مؤثرة:

• كرافت هاينز (هاينز): برزت هاينز كقائد في جذب الانتباه والتفاعلات. حقق إعلانها على سناب شات أعلى متوسط وقت مشاهدة (17.9 ثانية) وأدى إلى أقوى زيادة في اختيار العلامة التجارية. هذه النتائج تؤكد قوة الجمع بين الإبداع القوي ومنصة مصممة للحفاظ على انتباه المستخدمين.

• جنرال موتورز (شيفروليه): أظهر إعلان شيفروليه أهمية التخطيط الإبداعي الاستراتيجي. من خلال دمج العلامة التجارية مبكرًا، حقق معدلات تذكر وانتباه أعلى، محققًا متوسط وقت مشاهدة يبلغ 10.7 ثانية رغم كونه إعلانًا أطول. تسلط هذه النتائج الضوء على قدرة سناب شات على جذب الجماهير بكفاءة حتى مع محتوى السرد المطول.

تعزز هذه النتائج الخاصة بالعلامات التجارية قدرة سناب شات على تقديم نتائج قابلة للقياس للمعلنين من خلال الجمع بين تنسيق الإعلانات الغامرة (immersive ad format) واستراتيجيات الإبداع الموجهة نحو الجمهور.

وقال رئيس المنتجات والشراكات في دنتسو، سعد الدين نحاس: «يعتبر سناب شات جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية في السعودية، حيث يصل إلى الملايين بتجربته الحقيقية والملموسة». وأضاف: «تؤكد نتائج دراستنا على قدرة سناب شات الفريدة في تعزيز المشاركة الطويلة، مما يجعله منصة لا تقدر بثمن للعلامات التجارية التي تسعى للاستفادة من مقاييس الانتباه وتقديم تجارب مبتكرة. كما تضيف قدرات سناب شات في الواقع المعزز طبقة جديدة من التفاعل، خصوصا في تجارب التسوق».

وأضافت مديرة وكالات الإعلان لدى شركة سناب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رشا الغصيني: «تؤكد هذه النتائج الدور القوي الذي يلعبه سناب شات في التفاعل الرقمي الحديث. مع وصول عالٍ، وتفاعلات متكررة من المستخدمين، وبيئة إعلانية غامرة، تتمتع العلامات التجارية بفرصة لا مثيل لها للتواصل مع الجيل القادم من المستهلكين هنا في السعودية. تعزز النتائج مكانة سناب شات كمنصة حيوية لبناء علاقات العلامات التجارية التي تترك أثرًا حقيقيًا، مما يمكّن العلامات التجارية من الانخراط بشكل حقيقي مع جماهيرها».

التقرير الكامل لدراسة دنتسو «استكشاف عملة الانتباه في السعودية» متاح هنا: https://info.dentsu.com/l/579173/2024-10-09/fmlnn7