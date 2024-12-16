كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير حكومية، مغادرة 23 فرعاً متخصصاً لمراكز الحوالات المتخصصة خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي 2024، إذ خفضت البنوك الستة مراكزها المتخصصة للحوالات، لتتراجع من 530 مركز حوالة بنهاية عام 2023 إلى 507 مراكز فقط.وكان أكثر البنوك تراجعاً في عدد فروعه للحوالات بنك «الجزيرة» الذي خفض فروعه 11 فرعاً لتتراجع إلى 41 بنهاية أكتوبر، ثم مصرف الراجحي الذي خفض فروعه 6 فروع لتتراجع إلى 136 فرعاً، ثم «البلاد والإنماء» بخروج فرعين لكل بنك، لتتراجع فروع بنك البلاد إلى 146 ومصرف الإنماء إلى 31 فرعاً، وكذلك بنكا «الأهلي والعربي» بخروج فرع واحد لكل بنك، لتتقلص عدد فروع الأهلي إلى 95 والعربي إلى 85 فرعاً.ورغم مرور 10 أشهر فقط من العام الحالي، سجلت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية ارتفاعاً ملحوظاً، لتبلغ نحو 118.14 مليار ريال، تعادل 93.15% من إجمالي حوالات العام الماضي 2023، وكانت تحويلات المقيمين في أكتوبر الماضي هي الأعلى منذ أكثر من عام إذ بلغت قيمتها 13.43 مليار ريال.وسجلت أيضاً حوالات السعوديين أعلى مستوى لها في أكتوبر الماضي، لتصل إلى 6.32 مليار ريال، وبلغت حوالات السعوديين في 10 أشهر 54.77 مليار ريال، تعادل نسبتها 88.41% من إجمالي الحوالات المسجلة في العام الماضي 2023.