أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمستوردين الأفراد خدمة استيراد المركبات الشخصية عبر منافذها الجمركية البرية والبحرية ذاتيًا، بحيث يمكن للمستورد الفرد تقديم المستندات اللازمة وإنهاء إجراءات استيراد المركبة مباشرةً عبر موقع الهيئة الإلكتروني.وأوضحت الهيئة في إطار بيان صحفي، أنه يتعين على المستورد التسجيل أولًا في موقع الهيئة الإلكتروني، وبعد ذلك اختيار خدمة استيراد المركبات، وإنشاء طلب جديد، وذلك بتعبئة معلومات المركبة والبيان الجمركي، ورفع المستندات المطلوبة، ومن ثم تقديم الطلب، وأشارت الهيئة إلى أن إتاحة هذه الخدمة تعد اختياريًا وليس إلزاميًا.وتتيح الهيئة في هذا الشأن دليل مستخدم تفصيليا للخدمة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني الذي يتضمن شرحًا عن الخدمة وخطوات تقديم طلبات استيراد المركبات الشخصية للأفراد، ومعلومات تفصيلية من شأنها أن تساعد على الاستفادة المثلى من الخدمة، كما يمكن للمهتمين التعرف على ضوابط استيراد المركبات للأفراد بجميع فئاتهم، وذلك من خلال زيارة الصفحة المخصصة لهذه الضوابط عبر موقع الهيئة.ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار سعي الهيئة المتواصل لتطوير إجراءاتها الجمركية، وذلك بما يُحقق رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة، وبطريقة تضمن سهولة ومرونة الفسح الجمركي للمستوردين الأفراد.