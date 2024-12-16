تراجع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) بنهاية تداولاته أمس (الأحد) بنسبة 0.33%، ليفقد 40 نقطة، ويغلق عند مستوى 12,060 نقطة، في ظل سيطرة اللون الأحمر على أداء 16 قطاعًا بقيادة البنوك والاتصالات، وتسجيل السيولة أدنى مستوى لها في أكثر من عام كامل.وهيمن اللون الأحمر على غالبية الأسهم المتداولة بواقع 129 سهما، تصدر القائمة سهم «الباحة» بنسبة هبوط سجلت 6.06%.في المقابل، بلغ عدد الأسهم الصاعدة 91 سهمًا، جاء سهم «الكابلات السعودية» في الصدارة بنسبة 8.49%، تلاه «سمو» بواقع 6.61%.وعلى صعيد أداء القطاعات، تراجع أداء 16 قطاعاً، جاء قطاع الإعلام والترفيه في الصدارة بنحو 2.06%، والرعاية الصحية بواقع 1.09%، وهبطت البنوك بنسبة 0.55%، وسجل قطاع الاتصالات تراجعاً نسبته 0.15%.وجاءت بقية القطاعات باللون الأخضر، بصدارة قطاع الأدوية الذي صعد 1.51%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.43%، وارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.15%، وأغلق قطاع الطاقة دون تغيير.