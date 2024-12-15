في إنجاز جديد يُبرز تميزها وريادتها في قطاع التجزئة، حصلت شركة بنده للتجزئة على جائزة «الأفضل قيمة» لعام 2024، ويعد هذا التكريم الثالث على التوالي خلال أقل من عام، ما يمثل إنجازًا غير مسبوق في هذا القطاع.

ويأتي هذا التكريم نتيجة لاستثمارات الشركة وجهودها المستمرة في تحسين تجربة التسوق وتوفير منتجات ذات جودة عالية لعملائها بأفضل الأسعار.

وأعرب د. بندر حموه، الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة، عن فخره بهذا الإنجاز، موجهًا شكره لعملاء بنده وشركائها والمساهمين في تحقيق هذا النجاح، مؤكدًا أن هذه الجائزة تعكس التزام بنده بالابتكار وتقديم أفضل خدمة للعملاء. كما أشار إلى أن فريق العمل يعمل بجد لتلبية احتياجات المستهلكين وتوفير عروض مميزة بأسعار تنافسية.

وتأتي هذه الجائزة في ظل النمو الملحوظ الذي تشهده بنده والتوسع المستمر في فروعها، ما يعزز مكانتها الرائدة في قطاع التجزئة بالمملكة، من خلال إستراتيجيات مدروسة وتفاعل مستمر مع تطورات السوق، تُثبت بها بنده أنها الخيار الأول للمستهلكين.

وتؤكد بنده التزامها بمواصلة مسيرتها نحو التميز وتقديم خدمات متميزة لعملائها، مع التطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.