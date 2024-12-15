أعلنت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، أن بلادها سترد بقوة إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الصادرات الكندية. وقالت في مؤتمر صحفي: «سيكون الرد الكندي قوياً حتماً، أنا واثقة من أنه سيكون فعالاً».وفي الأسبوع الماضي، ذكر رئيس وزراء كندا جاستن ترودو أن الأمريكيين بدأوا يدركون أن فرض رسوم جمركية على جميع المنتجات القادمة من كندا من شأنه أن يزيد بشكل كبير تكلفة المعيشة عليهم، مشيراً إلى أنه سيتخذ إجراءات وصفها بالانتقامية إذا أصر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب على اتخاذ هذه الخطوة.وأوضح ترودو أن التعامل مع ترمب سيكون أكثر تحدياً هذه المرة مقارنة بولايته السابقة؛ لأن فريق ترمب يأتي بمجموعة أكثر وضوحاً من الأفكار لما يريدون القيام به فوراً، مقارنة بعد فوزه في الانتخابات الأولى في عام 2016.وكان الرئيس المنتخب هدد بفرض ضريبة بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من كندا والمكسيك، ما لم توقف الدولتان تدفق المهاجرين والمخدرات على الأراضي الأمريكية.