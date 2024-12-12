خفضت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025 للشهر الخامس على التوالي.وأوضحت المنظمة في تقريرها الشهري الذي صدر أمس (الأربعاء)، أنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً هذا العام، و1.45 مليون برميل يومياً في 2025.يقارن ذلك بالتوقعات الواردة في تقرير نوفمبر عند نمو قدره 1.82 مليون برميل يومياً في 2024، و1.54 مليون برميل يومياً في 2025.وبينت المنظمة، أن المحرك الأساسي للنمو المتوقع بنهاية هذا العام هو استقرار النمو الاقتصادي في الصين والهند والدول الأخرى غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.ووصفت المنظمة النمو المتوقع في عام 2025، بأنه «صحي»، موضحة أن غالبية الزيادة (1.3 مليون برميل يومياً) ستكون بسبب استهلاك الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، وفي مقدمتها الصين وآسيا.وأبقت «أوبك» على توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير عند 3.1% و3% خلال العامين الحالي والقادم على الترتيب، لكنها رفعت تقديرها للنمو الأمريكي إلى 2.8% بفضل أدائه في النصف الثاني من 2024.وتوقعت نمو إمدادات الدول غير الأعضاء في ميثاقها للتعاون المشترك بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً في 2024 مقارنة بتقدير الشهر السابق عند 1.2 مليون برميل يومياً، وأبقت على توقعاتها للإمدادات في 2025 عند 1.1 مليون برميل يومياً.وأوضحت، أن النمو المتوقع في إمدادات هذه الدول العام القادم سببه الأول زيادة إنتاج أمريكا، والبرازيل، وكندا، والنرويج.وعلى صعيد الدول الأعضاء في ميثاق التعاون المشترك، خفضت «أوبك» توقعاتها لإجمالي الطلب هذا العام بمقدار 0.3 مليون برميل يومياً إلى 42.4 مليون برميل يومياً، وبنحو 0.4 مليون برميل يومياً إلى 42.7 مليون برميل يومياً في 2025.