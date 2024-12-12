توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال» نمو إيرادات قطاع التأمين السعودي بنسبة تراوح ما بين 10 و15% خلال عام 2025، وذلك بعد نمو قوي منذ عام 2022.وأضافت الشركة، في تقرير لها، أنه من المتوقع أن تستمر تقييماتها لشركات التأمين السعودية مستقرة في عام 2025، لتتوافق مع تصنيفاتها لشركات القطاع ونظرتها المستقبلية، والتي تأتي مستقرة لكل الشركات المصنفة في السعودية.وأشارت إلى أن المنافسة الشديدة، خصوصا في التأمين ضد الغير في تأمين السيارات، والمزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة قد يضغط على أرباح شركات التأمين وكفاية رأس المال في عام 2025.وذكرت، أنه مع زيادة المتطلبات التنظيمية وعدم قدرة بعض شركات التأمين في تحقيق متطلبات الحد الأدنى من رأس المال، فإنها تتوقع استمرار أنشطة الاندماج والاستحواذ خلال عام 2025.وتوقعت «إس آند بي» استمرار نمو انتشار التأمين في السعودية، وذلك بفضل إمكانات النمو المتوقعة في السوق.