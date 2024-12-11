واصل مؤشر سوق الأسهم الرئيسية (تاسي) صعوده للجلسة السادسة على التوالي ليغلق عند مستوى 12194 نقطة، ليكسب خلال الجلسات الست نحو 454 نقطة، بارتفاع نسبته 3.87% مقارنة بجلسته، يوم الإثنين قبل الماضي، عندما أغلق المؤشر -آنذاك- عند مستوى 11739 نقطة.وخلال تداولاته أمس (الثلاثاء)، أغلق المؤشر العام للسوق (تاسي) مرتفعاً 0.8%، بمكاسب بلغت 96.24 نقطة.وارتفعت قيم التداول بنهاية جلسة أمس (الثلاثاء) إلى 6.95 مليار ريال، من خلال 572.99 مليون سهم، مقابل 6.81 مليار ريال، بكمية تداول بلغت 586.2 مليون سهم، بنهاية جلسته أمس الأول (الإثنين).وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، وشهدت معظم القطاعات أداءً إيجابياً، وتصدر القطاعات المرتفعة قطاع الإعلام والترفيه بارتفاع نسبته 3.4%، وتلاه قطاع الطاقة بارتفاع 1.21%، وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعاً نسبته 1.14%، وبلغت مكاسب قطاعي المواد الأساسية والبنوك 0.85% و0.77% على التوالي.وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 110 أسهم بصدارة سهم (أنعام القابضة)؛ الذي صعد 6.77%، وجاء إغلاق 118 سهماً باللون الأحمر، تصدرها سهم (بنان) بنسبة تراجع بلغت 9.88%. وسجل سهم (أرامكو السعودية) أعلى قيمة تداول بنحو 719.15 مليون ريال، وكانت أعلى كمية تداول لسهم (الباحة)، بكمية تداول بلغت 244.38 مليون سهم.من ناحية أخرى، سجل مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) ارتفاعاً بنهاية جلسة تداول أمس (الثلاثاء)؛ ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعاً 0.17%؛ بما يعادل 54.76 نقطة، ليسجل مستوى 31557.61 نقطة.وتصدر سهم (دار المركبة) المكاسب بعد أن صعد 13.42%، وكانت أعلى الخسائر لسهم (رواسي) الذي أغلق متراجعا 10.20%.