بحث وفد من جمعية المصدرين الأتراك، يضم 40 شركة تركية، فرص التصدير بالسوق السعودية والشراكة مع المستثمرين السعوديين في عشرة قطاعات اقتصادية، وذلك خلال لقاء الأعمال السعودي التركي؛ الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، أمس، بمقره بالرياض، بمشاركة عدد من الشركات السعودية.وضم الوفد التركي شركات تعمل بقطاعات التعدين والمواد الكيمائية والأغذية والخدمات والحديد والمنتجات المعدنية والنسيج، إضافة إلى الكهرباء والإلكترونيات، والمعدات والآلات والحبوب والبقوليات والبذور الزيتية والفواكه والخضروات. وتهدف زيارة جمعية المصدرين الأتراك لاستكشاف فرص التصدير الواعدة بالمملكة، في وقت تسعى فيه تركيا لزيادة صادراتها إلى دول العالم؛ التي بلغت العام الماضي 255.8 مليار دولار، وتخطط لرفعها إلى 400 مليار دولار عام 2028م، بالتعاون مع المصدرين لتسريع وتيرة التجارة الخارجية.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا بلغ 25.4 مليار ريال عام 2023، محققاً نمواً بنسبة 15.5%، تمثل الصادرات السعودية لتركيا منها 15.6 مليار ريال، أما الواردات التركية للمملكة فتمثل 9.8 مليار ريال.