كشف رصد أجرته «عكاظ» تراجع قيمة العملة السعودية الورقية المتداولة (خارج البنك المركزي) للإصدار السادس بما يعادل 5.96 مليار ريال في 4 أشهر فقط، إذ بلغت قيمة العملات المتداولة بنهاية شهر أكتوبر الماضي نحو 205.52 مليار ريال، فيما كانت قيمتها في شهر يونيو الماضي نحو 211.48 مليار ريال، متراجعة بنسبة 2.82%.ووفقاً للرصد، كانت أكثر فئات العملة تراجعاً في تداولاتها الكاش (نسبياً) فئة الـ 10 ريالات، إذ تراجعت قيمة العملة المتداولة من 1.86 مليار ريال إلى 1.66 مليار ريال، بنسبة تراجع بلغت 11.17%، لتتقلص قيمة العملة المتداولة كـ«كاش» بقيمة 208.01 مليون ريال.أما أكثر فئات العملات تراجعاً في تداولات الكاش كقيمة فئة الـ500 ريال، لتتقلص من 177.95 مليار ريال إلى 174.08 مليار ريال في غضون 4 أشهر فقط، متراجعة 3.87 مليار ريال، بنسبة 2.17% من إجمالي فئة العملة المتداولة.وما يؤكد توجه السعودية نحو الاقتصاد الرقمي بدلاً من الكاش، ارتفاع قيمة الودائع المصرفية تحت الطلب لكل من «الهيئات الحكومية والشركات والأفراد» لدى البنوك بقيمة 4.07 مليار ريال خلال 4 أشهر فقط، لتصل إلى نحو 1.425 تريليون ريال، بعد أن كانت عند مستوى 1.421 تريليون ريال. يذكر أن مصرف الاستثمار العالمي «غولدمان ساكس» افتتح مكتباً جديداً في مركز الملك عبدالله المالي بالعاصمة السعودية الرياض، مما يعزز تواجده لدى أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.ويعمل البنك ومقره في «وول ستريت» لدى المملكة منذ عام 2008، وسينتقل إلى مركز الملك عبدالله المالي العام المقبل، لينضم إلى شركة «روتشيلد آند كو» (Rothschild & Co)، التي تتخذ من باريس مقراً لها، والعديد من المؤسسات الكبرى الأخرى التي أسست مكاتب في المركز الذي يمتد على 1.6 مليون متر مربع.الكاش المتداول: