أنهى سوق الأسهم السعودية تعاملاته، أمس، بارتفاع ملحوظ، ليسجل ارتفاعه الخامس على التوالي، ويسترد مستويات 12 ألف نقطة لأول مرة منذ 12 نوفمبر الماضي، وسط تحسّن مستويات السيولة وارتفاع جميع قطاعاته الرئيسية.وأغلق المؤشر العام للسوق «تاسي» مرتفعاً بنسبة 1.19% بمكاسب 142.16 نقطة، صعد بها إلى مستوى 12097.4 نقطة. وارتفعت قيم التداول إلى 6.81 مليار ريال، مقارنة بجلسة أمس، التي بلغت بها 4.63 مليار ريال، في حين سجلت الكمية 586.26 مليون سهم مقابل 870.83 مليون سهم بالجلسة السابقة.وكانت الغلبة لصالح الأسهم الصاعدة بواقع 126 سهماً تصدرها سهم شركة «ميدغلف للتأمين» بواقع 5.2%، ثم «إعمار» بنسبة 5%، تلاها «أسترا للصناعة» بنحو 4.2%. وتراجع أداء 96 آخرين، جاء سهم شركة «قو للاتصالات» في مقدمتها بواقع 3.3%، ثم «السعودي الألماني الصحية» بنحو 3.01%، و«المنجم» بنسبة 2.8%.وعلى صعيد القطاعات، فقد تراجع 6 فقط، وصعدت باقي القطاعات، واحتل قطاع البنوك المركز الثاني ضمن الارتفاعات بنسبة 2.4%، كما ضمت القائمة قطاع الطاقة بنسبة 1.2%، وقطاع الموارد الأساسية بنحو 0.79%، والاتصالات بواقع 0.02%.وأغلق مؤشر «نمو» على صعود بنسبة 0.92%، مرتفعاً 287.5 نقطة، ووصل 31502.8 نقطة.