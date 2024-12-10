أعلنت فوتسي راسل مراجعتها ربع السنوية لمؤشراتها والتي ستكون نافذة اعتباراً من (الإثنين) 23 ديسمبر 2024.وستقوم فوتسي بتنفيذ تغييراتها في الأسواق بإغلاق يوم 20 ديسمبر 2024، وبما أن هذا التاريخ يصادف يوم (الجمعة) فمن المنتظر إجراء التغييرات في السوق السعودية يوم (الخميس) 19 ديسمبر 2024. وأجرت فوتسي عدداً من التغييرات على الأسهم السعودية في مؤشراتها، وشملت كلاً من شركات «فقيه» للشركات المتوسطة والمؤشر القياسي العالمي، وكذلك شركات «تالكو، مياهنا، سماسكو» لمؤشرات الشركات الصغيرة جداً، والمؤشر القياسي العالمي لجميع الشركات.