أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، أمس (الأحد)، نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 2.8%، في الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، بما يتوافق مع التقديرات السريعة للنمو التي أعلنتها الهيئة سابقاً.وبالمقارنة مع الربع الثاني من 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بلغ 0.9%، وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً قدره 4.3% على أساس سنوي، و0.7% على أساس ربعي.كما حققت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 3.1% على أساس سنوي، فيما انخفضت 0.3% على أساس ربعي.وسجلت الأنشطة النفطية نمواً طفيفاً بنسبة 0.05% على أساس سنوي، و1.2% على أساس ربعي.وسجلت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، إذ سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الثالث من 2024، التي بلغت 5.8% على أساس سنوي، و1.9% على أساس ربعي، تليها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو سنوي بلغ 5.7% و2% على أساس ربعي.كما حققت أنشطة التشييد والبناء نمواً بنسبة 4.6% على أساس سنوي، و0.9% على أساس ربعي.ونما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي في الربع الثالث من العام الحالي 2024 بنسبة 6.2% على أساس سنوي، في حين تراجع بنسبة 1.8% على أساس ربعي.وارتفع إجمالي رأس المال الثابت ارتفاعاً بنسبة 4.5% على أساس سنوي، و0.9% على أساس ربعي، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 3.9% على أساس سنوي، و2.8% على أساس ربعي.