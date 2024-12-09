ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية «تاسي» في بداية تداولاته الأسبوعية، أمس (الأحد)، ليواصل ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي، وسط تباين قطاعاته الرئيسية، وتدني السيولة.وأغلق المؤشر العام للسوق «تاسي» مرتفعاً 0.2.% بمكاسب 23.39 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,955.24 نقطة.وجاء إغلاق 13 قطاعاً باللون الأخضر، بصدارة قطاع الأدوية الذي صعد 20.3%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.62%، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعاً هامشياً بلغت نسبته 0.02%.وأغلقت بقية القطاعات على تراجع، وتصدر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية الخسائر بعد هبوطه 1.28%، وهبط قطاع البنوك 0.03%، وأغلق قطاع الطاقة دون تغيير.وتراجعت قيم التداول إلى 4.6 مليار ريال، من خلال 870.83 مليون سهم، مقابل 5.3 مليار ريال، بكمية تداول بلغت 397 مليون سهم، بنهاية جلسة (الخميس) الماضي. وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 158 سهماً تصدرها سهم «الباحة»، بارتفاع نسبته 10%، وجاء إغلاق 70 سهماً باللون الأحمر، بصدارة سهم «فقيه الطبية» الذي أغلق متراجعاً 3.81%. وسجل سهم «أرامكو السعودية» أعلى قيمة تداول بـ 242.57 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم «الباحة» بكمية تداول بلغت 691.27 مليون سهم. وشهدت السوق الموازية ارتفاعاً ملحوظاً، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعاً 1.01%؛ بما يعادل 313.47 نقطة، صعدت به إلى مستوى 31,215.27 نقطة.