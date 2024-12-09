حذر «بنك أوف أميركا» من الارتفاع القوي للأسهم الأمريكية والعملات المشفرة، لأن هذه الفئات من الأصول تبدو مبالغاً في تقييمها. وبحسب بيانات جمعتها بلومبيرغ، ارتفعت نسبة السعر إلى القيمة الدفترية لمؤشر S&P 500 إلى 5.3 مرة في عام 2024، مقتربة من أعلى مستوى بلغته عند 5.5 مرة في مارس 2000 خلال فقاعة التكنولوجيا.وأشار «بنك أوف أميركا» إلى وجود مخاطرة كبيرة بحدوث تجاوز في التقييمات بحلول أوائل عام 2025 إذا اقترب مؤشر S&P 500 من مستوى 6666 نقطة، ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 10% عن مستوياته الحالية.يُذكر أن مؤشر S&P 500 سجل مكاسب بنحو 27% في عام 2024، ليحقق أفضل أداء سنوي منذ عام 2019، مدعوماً بالتفاؤل المرتبط بالذكاء الاصطناعي.