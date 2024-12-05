سجلت أسعار الذهب، أمس، استقراراً مع ترقب الأسواق مزيداً من بيانات الوظائف وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، للحصول على دلائل أكثر عن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2640.42 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2662.50 دولار.وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بالمعاملات الفورية 0.2% إلى 30.96 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.6% إلى 947.45 دولار، وفقد البلاديوم 0.5% إلى 967.58 دولار.