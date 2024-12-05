كشف رصد أجرته «عكاظ»، بناء على تقارير حكومية، ارتفاع إنفاق السياحة الوافدة في منطقة مكة المكرمة خلال العام الماضي 2023 لتصل إلى 111.49 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 3661.54% مقارنة بعام 2021 التي بلغت آنذاك نحو 2.96 مليار ريال فقط.ووفقاً للرصد، استحوذ الإنفاق على الإيواء على النسبة الأعلى من السياح، إذ بلغت قيمة الإنفاق نحو 38.54 مليار ريال تعادل نسبتها 34.57% من إجمالي الإنفاق، وجاء في المرتبة الأخرى الإنفاق على البنود المصنفة بـ«أخرى» بقيمة 22.27 مليار ريال، ثم في المرتبة الثالثة الإنفاق على التسوق بقيمة 18.03 مليار ريال تعادل نسبتها 16.17% من إجمالي إنفاق السياح.وجاء في المرتبة الرابعة الإنفاق على المواصلات بقيمة 16.67 مليار ريال، تعادل نسبتها 14.95% من إنفاق السياحة على منطقة مكة المكرمة، وكان الإنفاق على المأكولات والمشروبات بقيمة 13.57 مليار ريال بما يساوي 12.17% من إجمالي إنفاق السياح، وأخيراً الإنفاق على الترفيه بقيمة 2.41 مليار ريال تعادل 2.16%.يذكر أن السعودية صعدت 15 مركزاً في ترتيب دول العالم في إنفاق السياح الدوليين متصدرة حركة الصعود بالمراكز بين الدول الـ50 الأولى، محققةً المركز الـ12 عالمياً في عام 2023م مقارنةً بعام 2019م، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية.وكانت المملكة قد تصدرت قائمة دول مجموعة الـ20 في أعداد الزوار الدوليين بنسبة 73%، وفي نمو الإيرادات السياحية الدولية بنسبة 207% بناءً على أحدث البيانات المتاحة للفترة من يناير إلى يوليو 2024م مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2019م.وبلغ إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية 109.3 مليون سائح خلال عام 2023، وشكل السياح الوافدون نحو 25% من إجمالي السياح، ليبلغ عددهم نحو 27.4 مليون سائح أنفقوا 141 مليار ريال خلال عام 2023، وذلك في مختلف المجالات السياحية بالمملكة.الإنفاق السياحي في مكة خلال 2023 (مليار ريال):