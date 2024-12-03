كشف رصد أجرته «عكاظ»، بناء على تقارير حكومية، أن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي دخل إلى السعودية العام الماضي 2023 تجاوز 106.31 مليار ريال، ليصبح إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 897.35 مليار ريال.وارتفع الرصيد منذ عام 2015 حتى عام 2023 بنسبة 119.81% بعد أن كان في عام 2015 نحو 408.23 مليار ريال، وعلى أساس سنوي ارتفع الرصيد بنسبة 13.4% بنهاية عام 2023، مقارنة مع 791 مليار ريال في عام 2022.وكانت هيئة الإحصاء أفصحت أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بلغت 96 مليار ريال في عام 2023 منخفضة بنسبة 19% بالمقارنة مع عام 2022، فيما سجلت التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات ريال في عام 2023 منخفضة بنسبة 44% بالمقارنة مع عام 2022.وقال وزير الاستثمار خالد الفالح، في وقت سابق: إن عدد المستثمرين الدوليين المسجلين ارتفع إلى 10 أضعاف مقارنة بما قبل الرؤية، مبينًا أن برنامج المقرات الإقليمية للشركات العالمية يضم حاليا 550 مقرًا إقليميًا متجاوزًا المستهدف 500 في 2030.يذكر، أن أنشطة الصناعة التحويلية حققت أعلى مساهمة في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2023 بقيمة 259 مليار ريال وبمساهمة بلغت 29% من إجمالي الأرصدة، تليها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بإجمالي بلغ 135 مليار ريال وبمساهمة بلغت 15% ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين برصيد بلغ 112 مليار ريال وبمساهمة بلغت 12%.رصيد الاستثمار الأجنبي: