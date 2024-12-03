أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن تآكل الدولار آخذ في الازدياد.ورداً على سؤال عما إذا كان تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب بإجبار الدول على الاستمرار في استخدام الدولار في التسويات التجارية الدولية هو عنصر من عناصر الحرب التجارية، قال بيسكوف: «بدأ الدولار يفقد جاذبيته عملةً احتياطيةً لعدد من البلدان، وهذه عملية تآكل لجاذبية الدولار، إنها مستمرة وتكتسب القوة».وأكد بيسكوف أن الأمر لا يتعلق فقط بدول «بريكس».وأضاف: «عموماً، بدأت المزيد والمزيد من البلدان التحوّل إلى استخدام العملات الوطنية لإبرام الأنشطة التجارية والاقتصادية والأجنبية»، ووفقاً له «هذه عملية تكتسب زخماً في جميع أنحاء العالم».وفي سياق متصل، وخلال تعليقه على تهديد ترمب بفرض رسوم 100% إذا أنشأت دول «بريكس» عملتها الخاصة أو استمرت في التخلي عن الدولار لصالح العملات الوطنية، أكد بيسكوف أنه «في حال استخدمت الولايات المتحدة القوة، كما يقولون، أي تستخدم نوعاً من التأثير الاقتصادي لإجبار الدول على التعامل بالدولار، فمن المحتمل أن تعزز هذه التوجهات عملية التحول إلى العملات الوطنية».