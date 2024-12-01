أعلنت شركة هايسنس، الرائدة عالميًا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن الافتتاح الكبير لمتجرها الرئيسي على طريق الملك عبد العزيز في الرياض. هذا المتجر العصري ليس مجرد وجهة تسوق، بل هو مركز للابتكار يتيح للمستهلكين في السعودية تجربة تفاعلية مع أحدث تقنيات المنازل الذكية والترفيه المنزلي.

يؤكد هذا الإطلاق التزام هايسنس بالسوق السعودي من خلال تقديم منتجات تمزج بين الوظائف المبتكرة، والتصميم المتطور، والتكنولوجيا المتقدمة لدعم أسلوب الحياة الحديث.

متجر مصمم للإلهام والتفاعل

يعيد المتجر الرئيسي في الرياض تعريف طريقة تفاعل المستهلكين مع التكنولوجيا. يمكن للزوار استكشاف: منطقة الألعاب: تجربة ألعاب استثنائية مع شاشات هايسنس ULED، وشاشات الليزر، وأجهزة العرض المصممة بالتعاون مع Xbox، لتقديم أداء سلس وصوت غامر.

منطقة السينما: اكتشاف مستقبل الترفيه المنزلي عبر شاشات الليزر وأجهزة العرض من هايسنس، مع تجربة سينمائية مثالية بجودة صورة مذهلة وصوت محيطي.

منطقة المنزل الذكي ConnectLife: استكشاف تجربة منزل ذكي متكاملة يديرها تطبيق ConnectLife، من ثلاجة Smart PureFlat المتطورة إلى أجهزة التكييف المتقدمة، لتوفير كفاءة استهلاك الطاقة وراحة لا تضاهى.

يتيح كل قسم للزوار التفاعل المباشر مع المنتجات، ما يعكس التزام هايسنس بإنشاء نظام متصل بالكامل ومبتكر للمنازل العصرية.

منتج مميز: تلفزيون ULED X Mini LED بحجم 110 بوصات. يتصدر الإطلاق الكشف عن تلفزيون هايسنس ULED X Mini LED بحجم 110 بوصات، الذي يضع معيارًا جديدًا للترفيه المنزلي. يتميز هذا التلفزيون بـ: سطوع تبلغ ذروته 10,000 شمعة لوضوح غير مسبوق. أكثر من 40,000 منطقة تعتيم محلي لتباين مثالي. تقنية Hi-View Engine X لتحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي. شاشة Dynamic X بزاوية عرض واسعة مع تقليل الوهج. صوت محيطي مدمج بنظام 4.1.2 مع مضخم صوت لتجربة صوتية فاخرة. يحول هذا التلفزيون أي غرفة إلى سينما فاخرة، مما يجمع بين الأداء والتصميم الراقي.

احتفالاً بالرؤية والابتكار شهد حفل الافتتاح حضور شخصيات بارزة وقادة أعمال مؤثرين، من بينهم معالي الأستاذ فهد الجبير، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، وسعادة الأستاذة سارة التميمي، المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتخطيط، والسيد وو، ممثل من السفارة الصينية في المملكة.

رحب كبار مسؤولي هايسنس، بما في ذلك السيد جايسون أو، رئيس هايسنس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد ليو هو، المدير العام لهايسنس السعودية، بالضيوف، وشاركوا رؤيتهم حول المتجر كمنارة للابتكار في السوق السعودي.

تمكين الابتكار والمجتمع

وفي تعليقه على الافتتاح، قال جايسون أو، رئيس شركة هايسنس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «يمثل افتتاح متجرنا الرئيسي في الرياض خطوة محورية في رحلتنا نحو تقديم أسلوب حياة ذكي ومتصل في المملكة العربية السعودية. من منطقة الألعاب إلى منطقة المنزل الذكي ConnectLife، نقوم بإنشاء مساحات تلهم عملاءنا لتبني مستقبل التكنولوجيا. يعد هذا المتجر الجديد جزءًا من استراتيجية هايسنس الإقليمية الأوسع، والتي تشمل استثمارات مثل مركز للبحث والتطوير في دبي، ومرفق تصنيع في مصر، والتزام بدمج تقنياتها في حياة الملايين.

الابتكار يلتقي بالريادة الرياضية العالمية

يسلط متجر هايسنس في الرياض الضوء على شراكاتها الرياضية العالمية المميزة. تُعرض شاشات حصرية تحتفي بالتعاون مع نادي ريال مدريد، بطولة أمم أوروبا 2024، وكأس العالم للأندية™ 2025، حيث تمتزج روح الابتكار مع حماسة أبرز الأحداث الرياضية في العالم. يمكن للزوار استكشاف منتجات بتصميم مدمج بتقنيات متطورة مع شغف وقيمة ريال مدريد والتفاعل مع شغف هايسنس بالأداء المتميز داخل الملعب وخارجه.

تجربة المستقبل

على طريق الملك عبد العزيز المتجر الرئيسي لهايسنس مفتوح الآن للزوار لاستكشاف مناطقه المبتكرة، والتفاعل مع المنتجات الرائدة، وتجربة التكنولوجيا المصممة لتحسين الحياة اليومية.

عن شركة هايسنس

تعد هايسنس علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية. وفقًا لتقرير صادر عن شركة أومديا (Omdia)، احتلت هايسنس المرتبة الثانية عالميًا في شحنات التلفزيونات، والمركز الأول عالميًا في شحنات التلفزيونات ذات الحجم 100 بوصة خلال عام 2023، والنصف الأول من عام 2024.

شهدت الشركة توسعًا سريعًا لتعمل في أكثر من 160 دولة، مع تخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، وتكنولوجيا المعلومات الذكية. ومن خلال مقرها الإقليمي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وخمسة مكاتب أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تضمن هايسنس عمليات تصنيع مبتكرة وتوزيعاً فعالاً لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين في الأسواق المختلفة.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع: https://hisenseksa.com