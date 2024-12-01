أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط الخام الأمريكي انخفض 157 ألف برميل يومياً على أساس شهري في سبتمبر الماضي إلى 13.20 مليون، وهو أكبر تراجع منذ يناير 2024.ويأتي التراجع بعد أن واجه عدد من مرافق إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك بالولايات المتحدة حالات إغلاق طويلة الأمد في سبتمبر الماضي، عند مرور الإعصارين فرنسين وهيلين بالمنطقة قبل وصولهما إلى اليابسة.وأظهرت بيانات الإدارة أمس أن إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك هبط 12% على أساس شهري في سبتمبر الماضي إلى 1.58 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوياته منذ 3 أعوام.وارتفع الإنتاج بشكل طفيف في تكساس، أكبر ولاية أمريكية منتجة للنفط، إلى 5.81 مليون برميل يومياً، ليتجاوز المستوى المرتفع القياسي المسجل في الشهر السابق عند 5.8 مليون.وتراجع إنتاج النفط في ولاية نيو مكسيكو 0.2% إلى 2.09 مليون برميل يومياً في شهر سبتمبر الماضي.وأظهرت بيانات الإدارة أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في البر الرئيسي للولايات المتحدة هبط لثاني شهر على التوالي إلى 114.9 مليار قدم مكعبة يومياً.وفي أكبر الولايات المنتجة للغاز، ذكرت البيانات أن الإنتاج الشهري في تكساس تراجع 0.5% إلى 35.83 مليار قدم مكعبة يومياً، وهبط في بنسلفانيا 1.6% إلى 19.71 مليار قدم مكعبة.