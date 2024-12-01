أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أمس أن مفاوضات دول المجلس مع الصين بشأن اتفاقية التجارة الحرة وصلت إلى المرحلة النهائية. وأوضح لصحفيين في الكويت أنه يأمل في إنجاز الاتفاقية في ديسمبر الجاري أو في المستقبل القريب.ويأمل الجانبان أن تسهم اتفاقية التجارة الحرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين.ووصف العلاقات بين دول مجلس التعاون والصين بأنها «ممتازة»، لافتاً إلى أن الجانبين ينسقان في القضايا المختلفة.وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة ستفتح الأسواق لما يحقق مصلحة الجميع. وعقد قادة دول مجلس التعاون قمة جمعتهم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في الرياض عام 2022.