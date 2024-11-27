عُقد في العاصمة العراقية بغداد، أمس (الثلاثاء)، اجتماع ثلاثي شارك فيه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية ألكساندر نوفاك، بصفتهما الرئيس والرئيس المشارك لمجموعة أوبك بلس، ووكيل شؤون التوزيع في وزارة النفط في جمهورية العراق علي معارج البهادلي.وأكّد المشاركون في الاجتماع أهمية الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية، ونوّهوا بالدور الذي تقوم به مجموعة «أوبك بلس» في هذا الإطار.كما أكّدوا أهمية تعاون دول أوبك بلس والتزامها التام بالاتفاق والتخفيضات التطوعية، بما في ذلك التخفيضات التطوعية التي اتفقت عليها الدول الثماني، وبالتعويض عن الزيادة في الإنتاج.من جانبه، أكّد وكيل شؤون التوزيع في وزارة النفط في جمهورية العراق جدية وعزم العراق على الالتزام الكامل بالاتفاق، والتخفيضات التطوعية، وبالتعويض عن الزيادة في الإنتاج، وفق الجدول المُحدّث الذي قدمته جمهورية العراق إلى أمانة منظمة أوبك.