أعلنت مبادرة جسري، المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية «جسري»، أن السعودية وقعت (الثلاثاء) 9 اتفاقيات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.32 مليار دولار) مع شركات أجنبية من بينها: فيدانتا الهندية، ومجموعة زيجين الصينية؛ لتعزيز سلاسل التوريد العالمية.وتعد المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتهدف إلى تطوير إستراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد الإستراتيجية إلى المملكة، والحصول على حصة سوقية إقليمية وعالمية من أكثر القطاعات الحيوية والواعدة للاقتصاد السعودي. وتم إنشاء هذه المبادرة للاستفادة من الإمكانات الاستثنائية للاستثمار في مجال سلاسل الإمداد في المملكة، إضافة لدعمها وتنميتها لسلاسل الإمداد في العالم، كما أن هذه المبادرة تسعى لتحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية والإقليمية، وتوفير مزايا تنافسية عالية للمستثمرين المحليين والعالميين.