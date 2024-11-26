انخفضت المؤشرات الصينية في ختام تعاملاتها أمس (الإثنين)، بالتزامن مع تراجع الأسهم في هونج كونج لأدنى مستوى في شهرين، بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأجل، في ظل الحرب التجارية الوشيكة مع الولايات المتحدة.وفي ختام الجلسة، انخفض «سي إس آي 300» بنسبة 0.46% إلى 3,848 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ جلسة السابع عشر من أكتوبر، وتراجع «شنغهاي المركب» بنسبة طفيفة 0.11% إلى 3,263 نقطة، بعدما لامس أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.في حين ارتفع مؤشر «شنتشن المركب» بنسبة 0.4% إلى 1,974 نقطة، وانخفض نظيره الراصد للأسهم في هونج كونج، «هانج سينج» بنسبة 0.41% إلى 19,150 نقطة، متخليًا عن جميع المكاسب التي حققها منذ أواخر سبتمبر، عندما استفاد من حزم التحفيز التي أعلنتها بكين وقتها.وتأتي تلك الخسائر بقيادة أسهم التكنولوجيا، حيث انخفض مؤشر فرعي يتبع صانعي الرقائق الإلكترونية بنسبة 1.3%، فضلًا عن تراجع مؤشر «ستار 50» الذي يركز على الشركات التكنولوجية، بنسبة 1.2%.في حين ارتفع مؤشر صانعي السيارات التي تعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 1.6%، بعد أنباء عن اقتراب بروكسل وبكين من التوصل إلى حل بشأن الرسوم الجمركية على واردات المركبات الكهربائية الصينية إلى الكتلة. وأبقى بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على القروض متوسطة الأمد دون تغيير عند 2%، بعدما ثبتها على القروض لأجل عام واحد و5 سنوات عند 3.1% و3.6% على الترتيب الأسبوع الماضي. وعلى صعيد سعر الصرف، استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية عند 7.2458 يوان في تمام الساعة 12:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.