كشف رصد أجرته «عكاظ» أن إجمالي استيراد الأفراد من السيارات خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024 تجاوز استيراد الشركات.ووفقاً للرصد، بلغ إجمالي عدد السيارات التي تم استيرادها في الربع الثالث نحو 1973 سيارة، منها 989 سيارة استوردها الأفراد، و930 سيارة استوردتها الشركات، إضافة إلى 54 شاحنة استوردت من الشركات فقط، ليبلغ إجمالي المستورد من الشركات نحو 984 سيارة وشاحنة.وكانت السيارات المستوردة لموديل 2020 هي الأعلى استيراداً بين الموديلات الأخرى، ليبلغ عددها نحو 634 سيارة، ثم في المرتبة الثانية السيارات المصنعة لعام 2019 وبلغ عددها 507 سيارات، وجاءت في المرتبة الثالثة السيارات المصنعة لعام 2021 وبلغ عددها 335 سيارة.وبلغ عدد السيارات المستوردة التي تم تصنيعها العام الحالي 2024 نحو 167 سيارة، وبلغ عدد السيارات المستوردة التي تم تصنيعها العام الماضي 104 سيارات.وتم استيراد مركبات تراوح ما بين 10 - 20 سيارة للموديلات المصنعة في أعوام: «2015، 2016، 2018»، وتم استيراد أقل من 10 سيارات لكل من موديلات «2025، 2017، 2014، 2013، 2012، 2011، 2010، 2009، 2008، 2006، 2005».وعن ضوابط استيراد المركبات للأفراد، بيّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يُسمح باستيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف ( 3.5 طن وأقل) بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 سنوات، ويكون احتسابها تنازلياً باستثناء السنة الحالية، ومطابقة المركبة لشهادة كفاءة الطاقة، وإصدار إشعار الاستعلام من خلال الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إضافة إلى السماح باستيراد مركبات خفيفة مستعملة غير مطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به للأفراد السعوديين، وحاملي الإقامة المميزة، ويكون المقابل المالي ما بين (20-50%) من قيمة المركبة، وبما لا يقل عن 20 ألف ريال، إضافة إلى منع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الاجراءات فقط.