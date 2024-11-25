أعلنت هيئة الإحصاء تسجيل الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 16.8% في الربع الثالث من العام 2024.وارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 7.6% في الربع الثالث، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 48.4% في الفترة نفسها.وانخفضت الصادرات السلعية بنسبة 7.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام إلى 92.8 مليار ريال؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 14.9%.وتراجعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77.3% في الربع الثالث 2023 إلى 71.3% في الربع الثالث 2024.وسجلت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير ارتفاعًا بنسبة 22.8% مقارنة بشهر سبتمبر 2023، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 11.6%.وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 65.4% في الفترة نفسها. وقد انخفضت الصادرات السلعية في شهر سبتمبر 2024 بنسبة 14.9% عن شهر سبتمبر 2023، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 24.5%، وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.7% في شهر سبتمبر 2023 إلى 70.7% في شهر سبتمبر 2024.وعلى صعيد الواردات، ارتفعت في شهر سبتمبر 2024 بنسبة 15.0%، وعند النظر للميزان التجاري السلعي، انخفض الفائض بنسبة 56.9% عن شهر سبتمبر 2023.وارتفعت نسبة الصادرات السلعية غير البترولية للواردات إلى 37.1%، فيما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر سبتمبر 2024، حيث بلغت 37.1% مقابل 34.8% في شهر سبتمبر 2023؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية، حيث بلغت 22.8% مقابل ارتفاع في الواردات بلغ 15.0% خلال هذه الفترة.