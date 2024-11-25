ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) بنهاية تداولاته أمس (الأحد)، ليعاود مكاسبه بعد جلستي تراجع، بدعم 3 قطاعات كبرى، وسط تراجع ملحوظ للسيولة.وأغلق المؤشر العام للسوق «تاسي» مرتفعاً بنسبة 0.21%، بمكاسب بلغت 24.38 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,864.9 نقطة.وجاء إغلاق 10 قطاعات باللون الأخضر، بصدارة قطاع الأدوية الذي صعد 0.85%، وارتفع قطاع البنوك 0.39%، وبلغت مكاسب قطاعي المواد الأساسية والطاقة 0.57% و0.3% على التوالي.وشهدت بقية القطاعات أداء سلبياً، وتصدر قطاع الإعلام والترفيه الخسائر بعد هبوطه 0.58%، تلاه قطاع الخدمات المالية بتراجع نسبته 0.57%، وسجل قطاع الاتصالات تراجعاً نسبته 0.47%.وتراجعت قيم التداول إلى 4.2 مليار ريال، مقابل 5.39 مليار ريال بالجلسة السابقة، وهبطت الكميات إلى 593.83 مليون سهم مقارنة بـ691.43 مليون سهم، تم التداول عليها بنهاية جلسة الخميس الماضي.وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 124 سهماً تصدرها سهم «العربية»، بارتفاع نسبته 9.97%، وجاء إغلاق 99 سهماً باللون الأحمر، بصدارة سهم «الباحة» الذي هبط 6.06%.وسجل سهم «أرامكو السعودية» أعلى قيمة تداول بـ447.5 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم «الباحة» بكمية بلغت 412.21 مليون سهم.وشهد السوق الموازي ارتفاعاً ملحوظاً؛ ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) بارتفاع نسبته 1.13%؛ بما يعادل 345.06 نقطة، صعدت به إلى مستوى 30,885.34 نقطة.