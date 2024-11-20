أكدت الهيئة العامة للموانئ على كافة الشركات «المتعاقدة، المرخصة» مع الهيئة، ضرورة التحقق عند التعاقد مع ناقل من توفر بطاقة التشغيل للشاحنات، الصادرة من الهيئة العامة للنقل.وأوضحت الهيئة، أنه على كافة المنشآت العاملة في المشاريع والعقود التشغيلية المسارعة بتصحيح أوضاعهم.جاء ذلك في خطاب لاتحاد الغرف السعودية رقم (45511619)، وتاريخ (15/‏5/‏1446هـ)، والمشار فيه إلى خطاب الهيئة للموانئ رقم (1/‏38/‏12562) وتاريخ 9 جمادى الأولى 1446هـ، المشار فيه إلى التعليمات الصادرة من الهيئة العامة للنقل، بشأن ملاحظة استمرار عمل المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية في المشاريع والعقود التشغيلية بمركبات «بدون بطاقة تشغيل»، وعدم قيامهم بتصحيح أوضاعهم وإصدار تراخيص النقل وبطاقات التشغيل للمركبات، ويشمل ذلك المقاولين العاملين في أنشطة النقل بشكل مباشر أو المقاولين العاملين في المشاريع التي تتطلب تشغيل الشاحنات مثل الإنشاءات، عقود النظافة.. إلخ.